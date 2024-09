Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nicox: accord de recherche avec Glaukos Corporation information fournie par Cercle Finance • 23/09/2024 à 10:39









(CercleFinance.com) - Nicox annonce avoir conclu un accord exclusif de recherche incluant une option de licence avec Glaukos Corporation pour NCX 1728, l'inhibiteur de phosphodiestérase-5 (PDE-5) donneur d'oxyde nitrique (NO) de Nicox.



Glaukos est une société américaine de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux ophtalmiques, spécialisée dans les thérapies novatrices pour le traitement du glaucome, des troubles cornéens et des maladies de la rétine.



L'option permettra à Glaukos de conclure des accords exclusifs de licence mondiale selon des conditions préalablement convenues, notamment des paiements initiaux et d'étape ainsi que des redevances.



Glaukos financera et mènera des activités de recherche préclinique sur NCX 1728 l'évaluant dans le glaucome (y compris la neuroprotection) et dans d'autres maladies de la rétine.



'Glaukos est donc un partenaire idéal pour accélérer la recherche et le développement de ce composé unique et exploiter son potentiel thérapeutique. Nous nous réjouissons de travailler avec Glaukos pour évaluer l'utilisation de cette nouvelle molécule dans différentes indications. ' a déclaré Doug Hubatsch, Directeur scientifique de Nicox.





