Nicox accord de financement de 16,5 millions de dollars avec Soleus

Soleus Capital est une société d'investissement basée à Greenwich, Connecticut, axée sur les domaines innovants des sciences de la vie, parmi lesquels les produits biopharmaceutiques, les technologies médicales et les outils de diagnostic dans le domaine des sciences de la vie. Avec environ 2,2 milliards de dollars d'actifs totaux sous gestion au 1er octobre 2024, Soleus Capital investit tout au long des étapes de développement jusqu'à la commercialisation.

(AOF) - Nicox, société spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui avoir conclu un contrat d’achat de redevances avec Soleus Capital, Credit Opportunities Fund I, L.P., un fonds d'investissement géré par Soleus Capital Management, basé aux Etats-Unis et axé sur les sciences de la vie. Aux termes de ce contrat, Soleus se porte acquéreur des redevances de Vyzulta (nette des redevances reversées à Pfizer), pour un montant de 15 millions de dollars (13,7 millions d’euros).

