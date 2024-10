Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nicox: accord de financement avec Soleus information fournie par Cercle Finance • 14/10/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - Nicox annonce avoir conclu un contrat de 16,5 millions de dollars avec le fonds d'investissement Soleus, combinant la vente de redevances et un financement en fonds propres, une transaction qui devrait financer la société jusqu'au troisième trimestre 2025.



Soleus se porte acquéreur des redevances de Vyzulta (nette des celles reversées à Pfizer), pour 15 millions de dollars, et souscrit à des actions assorties de BSA (ABSA) au prix de 0,3144 euro par ABSA, représentant un investissement de 1,5 million de dollars.



Dans ce contexte, Nicox a également conclu un accord avec son principal créancier pour la libération de la sureté sur Vyzulta, prévoyant entre autres, le remboursement d'une dette de 5,2 millions d'euros avant la fin du mois de juin 2025.



Par ailleurs, la société biopharmaceutique indique que l'accélération du recrutement des patients pour l'essai clinique de phase 3 Denali du NCX 470 lui permet de prévoir la publication des premières données dès le troisième trimestre 2025.





