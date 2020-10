Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nicolas Sarkozy mis en examen dans l'affaire du financement libyen-BFM TV/AFP Reuters • 16/10/2020 à 12:44









PARIS, 16 octobre (Reuters) - L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a été mis en examen vendredi pour "association de malfaiteurs" dans le cadre de l'enquête sur des soupçons de financements libyens de sa campagne de 2007, annoncent BFM TV et l'AFP, citant une source au parquet national financier (PNF). (Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.