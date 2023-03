Nickel indonésien : Harita Group vers une IPO à un milliard de dollars

Harita Nickel a dévoilé ses ambitions en vue de son introduction en bourse, prévue courant avril.

Le conglomérat indonésien Harita Group veut lever près d'un milliard de dollars avec l'introduction en Bourse de ses activités liées au nickel, selon un résumé du prospectus consulté par l'AFP mercredi 15 mars.

Géant minier

L'Indonésie, plus grand pays producteur de ce métal au monde, s'efforce de bâtir une filière du nickel complète, de l'extraction du minerai, à sa transformation et jusqu'à la fabrication de batteries et véhicules électriques.

La société Trimegah Bangun Persada (TBP), ou Harita Nickel, a dévoilé son projet d'introduction en Bourse par laquelle elle veut lever jusqu'à 15.119 milliards de roupies (983 millions de dollars).

Le groupe gère via plusieurs filiales des mines et usines de transformation de nickel, notamment sur l'île d'Obi dans la province des Moluques du Nord.

Il propose aux investisseurs jusqu'à 12,1 millions de titres, soit 18% de son capital, à un prix compris entre 1.220 et 1.250 roupies l'action.

La vente des titres est prévue entre le 5 et 10 avril, pour une première cotation le 12 avril à la Bourse de Jakarta.

Le groupe s'est associé à la société chinoise Lygend Resources pour établir la première usine de lixiviation par acide à haute pression (HPAL) du pays.

Cette technologie permet d'obtenir un produit intermédiaire de nickel et de cobalt, nécessaire à la fabrication des batteries lithium-ion.

Avec des capacités intégrées en amont et en aval, "TBP va profiter de la demande croissante pour les batteries rechargeables de l'industrie mondiale des véhicules électriques", a indiqué à l'AFP Nicolas Parrot, président directeur de BNP Paribas Indonesia, l'une des banques organisatrices de l'introduction en Bourse.

Plus largement, "le nickel va jouer un rôle clé dans la transition énergétique mondiale" et "la demande pour les véhicules électriques va stimuler le flux d' investissements étrangers directs dans le secteur du nickel (indonésien) alors que la demande mondiale pour le nickel va continuer à progresser", a-t-il estimé.

L'Indonésie a interdit depuis 2020 les exportations de minerai de nickel afin d'établir une filière nationale de transformation du métal sur son sol et de stimuler les investissements.

Les nouveaux projets et investissements dans le secteur se sont multipliés récemment, surtout de la part de groupes chinois. Mais le groupe brésilien Vale et le français Eramet sont aussi présents dans le secteur du nickel indonésien.

Le géant américain Tesla est en négociations pour établir une usine de véhicules électriques dans l'archipel, selon les autorités indonésiennes, ce que le groupe n'a pas confirmé.