Niagen Bioscience obtient un brevet américain pour un stimulateur de NAD+ injectable

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 février - ** Les actions du fabricant de médicaments Niagen Bioscience NAGE.O augmentent de 3,3 % à 5,28 $ avant la mise sur le marché

** La société a obtenu un nouveau brevet américain couvrant les versions intraveineuses et injectables de son ingrédient stimulant le NAD+, le Niagen

** Niagen est une forme de nicotinamide riboside, un dérivé de la vitamine B3 utilisé pour augmenter les niveaux de NAD+, qui aide à soutenir l'énergie et la réparation cellulaires, selon Co

** La société affirme que la protection du brevet court jusqu'en 2044 et donne des droits exclusifs pour offrir des perfusions de NAD+ plus rapides et plus confortables dans les cliniques

** Niagen IV est déjà proposé dans plus de 1200 cliniques; la société affirme que la nouvelle formulation délivre la NAD+ plus efficacement et avec moins d'effets secondaires

** Actions en hausse de ~20% en 2025