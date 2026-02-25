 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Niagen Bioscience obtient un brevet américain pour un stimulateur de NAD+ injectable
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 15:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 février - ** Les actions du fabricant de médicaments Niagen Bioscience NAGE.O augmentent de 3,3 % à 5,28 $ avant la mise sur le marché

** La société a obtenu un nouveau brevet américain couvrant les versions intraveineuses et injectables de son ingrédient stimulant le NAD+, le Niagen

** Niagen est une forme de nicotinamide riboside, un dérivé de la vitamine B3 utilisé pour augmenter les niveaux de NAD+, qui aide à soutenir l'énergie et la réparation cellulaires, selon Co

** La société affirme que la protection du brevet court jusqu'en 2044 et donne des droits exclusifs pour offrir des perfusions de NAD+ plus rapides et plus confortables dans les cliniques

** Niagen IV est déjà proposé dans plus de 1200 cliniques; la société affirme que la nouvelle formulation délivre la NAD+ plus efficacement et avec moins d'effets secondaires

** Actions en hausse de ~20% en 2025

Valeurs associées

CHROMADEX
7,7400 USD NASDAQ -1,65%
NIAGEN BIOSCI
5,1100 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank