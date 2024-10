NHOA voit son chiffre d'affaires baisser d'un tiers mais double son pipeline

(AOF) - NHOA Energy annonce que son chiffre d’affaires de sur la période de neuf mois close le 30 septembre 2024 a enregistré une baisse de 33% en glissement annuel, à 101,2 millions d’euros, "principalement en raison d'une diminution des coûts unitaires des systèmes, résultat d'une dégression rapide et bienvenue des prix des batteries, qui a été répercutée sur les clients". Cette société est spécialiste du stockage d’énergie, et des réseaux de recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques.

NHOA ajoute que pour des raisons techniques, cette année, les livraisons d'équipements attendues et donc la comptabilisation du chiffre d'affaires selon les principes comptables appliqués "sont fortement concentrées au quatrième trimestre 2024".

Le carnet de commandes au troisième trimestre 2024 s'élève à 130 millions d'euros, en "légère diminution par rapport au deuxième trimestre 2024". Le carnet de commandes "est entièrement destiné à des tiers", confirmant "l'indépendance commerciale de NHOA Energy malgré des conditions de marché difficiles". L'effort commercial accéléré de la société se traduit par "un doublement du Pipeline par rapport à la même période de 2023", avec huit projets pour lesquels NHOA Energy est actuellement présélectionnée.

