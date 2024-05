Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client NHOA: un appel d'offres remporté par Atlante en Italie information fournie par Cercle Finance • 23/05/2024 à 13:12









(CercleFinance.com) - NHOA indique que sa filiale Atlante a remporté le premier appel d'offres organisé en Italie pour la conception, la réalisation et la gestion de plus de 90 points de recharge ultra-rapide pour véhicules électriques (EV) d'Autostrade per l'Italia (ASPI).



Ces stations de recharge, dotées de points de recharge ultra-rapide jusqu'à 400kW, seront situés dans huit aires de service sur les autoroutes gérées par ASPI et caractérisées par la présence de panneaux solaires et de systèmes de stockage d'énergie.



Par cette adjudication, Atlante est le premier opérateur indépendant à installer ses propres stations de recharge sur le réseau autoroutier ASPI, 'poursuivant ainsi la voie vers l'électrification généralisée de l'ensemble de l'infrastructure routière italienne'.





