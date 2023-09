Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NHOA: projet de stockage d'énergie mis en service en Chine information fournie par Cercle Finance • 25/09/2023 à 13:02









(CercleFinance.com) - NHOA Energy, filiale de NHOA dédiée au stockage d'énergie, annonce avoir mis en service avec succès un projet de stockage d'énergie de 107MWh pour le groupe Taiwan Cement (TCC Group) situé dans l'usine de Yingde, dans la province chinoise du Guangdong.



Ce projet offre à l'usine des services de flexibilité vitales en gérant les pics de demande d'énergie et en servant d'appoint pour les équipements critiques des cimenteries, afin d'éviter les dommages causés par des pannes de courant soudaines.



Il est prévu que le projet de stockage d'énergie de NHOA Energy stocke environ 46 millions de kWh d'électricité par an, fournissant des services de flexibilité qui peuvent économiser jusqu'à 21,3 millions de yuans RMB par an.





