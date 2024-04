Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client NHOA: nouvelle subvention de l'UE pour Atlante information fournie par Cercle Finance • 12/04/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - NHOA indique que sa filiale de recharge rapide et ultra-rapide Atlante a été, pour la troisième fois, sélectionnée pour recevoir un financement de l'UE dans le cadre du cinquième appel à projets du CEF Transport - Alternative Fuel Infrastructure Facility (AFIF).



Atlante se voit ainsi attribuer 17,2 millions d'euros de la part de ce programme de financement qui vise à soutenir les réseaux de transports européens, portant ainsi l'ensemble des subventions reçues dans ce cadre à environ 90 millions.



La nouvelle subvention contribue à la réalisation de l'une des axes du plan de financement pour l'objectif d'Atlante de 22.000 points de recharge d'ici 2030, à savoir 30% de dépenses annuelles d'investissement financées par subventions et programmes de financement.





