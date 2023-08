NHOA lance une une augmentation de capital de 250 millions d'euros

En savoir plus sur le secteur "pétrole et parapétrolier"

A titre indicatif, après réalisation intégrale de l'émission, un actionnaire détenant 1% du capital social de NHOA et ne participant pas à l'augmentation de capital, en détiendrait 0,09% à la suite de l'émission des actions nouvelles.

Taiwan Cement Europe Holdings B, la filiale à 100% de Taiwan Cement Corporation, qui détient 65,15% du capital de la Société, a pris l'engagement irrévocable de souscrire à l'opération à titre irréductible (mais sans souscription à titre réductible) à hauteur de la totalité de ses droits préférentiels de souscription, et un nombre d'actions nouvelles tel que, pris avec l'ensemble des autres souscriptions à titre irréductible et réductible, l'augmentation de capital soit souscrite pour un montant maximum de 250 millions d'euros.

Le prix de souscription des actions nouvelles a été fixé à 1 euro par action (soit 0,20 euro de nominal et 0,80 euro de prime d'émission). 9 DPS donnent la possibilité à son détenteur de souscrire à titre irréductible 88 actions nouvelles. Sur la base du cours de clôture des actions NHOA au 25 août 2023, le prix théorique ex-droit s'élève à 1,22 euro et le prix de souscription fait apparaître une décote faciale de 70,60%. Le prix de souscription représente une décote d'environ 18% par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit.

