Nhoa Energy met en service un système de stockage d'énergie sur batteries à Taïwan

Suite aux précédentes mises en service des systèmes de 200MWh à Kwinana, en Australie-Occidentale, et de 107MWh à YingDe, en Chine continentale, il s'agit du troisième projet de stockage sur batteries de classe mondiale achevé par NHOA Energy en 2023 dans la région Asie-Pacifique. Deux autres projets sont en cours d'exécution : le système de 400MWh à Blyth, en Australie du Sud, et le système de 124MWh à SuAo, Taiwan.

(AOF) - Nhoa Energy, la société du Groupe NHOA dédiée au stockage d'énergie, a mis en service le projet de stockage d'énergie de 311MWh pour le Groupe Taiwan Cement ("Groupe TCC") situé dans le parc industriel de HePing, dans le comté de Hualien, Taiwan. Cette mise en service est une étape importante dans la transition énergétique de Taiwan et renforce la position de NHOA Energy en tant que fournisseur leader de systèmes de stockage d'énergie sur batteries dans la région Asie-Pacifique.

