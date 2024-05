Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client NHOA: acquisition à 100% d'Atlante Infra Portugal finalisée information fournie par Cercle Finance • 09/05/2024 à 09:28









(CercleFinance.com) - NHOA indique qu'Atlante, sa filiale dédiée au réseau de recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques, a clôturé l'acquisition au Portugal des 40% restants d'Atlante Infra Portugal (ex-KLC) pour une contrepartie en capital de 4,6 millions d'euros.



Cette étape finale, qui a eu lieu après l'obtention des approbations habituelles et des autorisations réglementaires, fait suite à l'acquisition par Atlante d'une participation initiale de 60% en décembre 2022, finalisée en février 2023.



'La clôture de cette acquisition confirme la position d'Atlante en tant qu'acteur majeur au Portugal et rapproche la société de son ambition de devenir le plus grand réseau de recharge rapide et ultra-rapide d'Europe du Sud', explique NHOA.





