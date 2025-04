NFL: visibilité assurée jusqu'au début du 4ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 16:30









(CercleFinance.com) - NFL Biosciences a fait état lundi d'une perte opérationnelle réduite pour l'exercice 2024, sans totalement rassurer sur l'évolution de ses dépenses ni sur la situation de sa trésorerie.



La société biopharmaceutique - qui développe des médicaments botaniques pour le traitement des addictions - n'a pas enregistré de produits d'exploitation l'an dernier.



Sa perte opérationnelle s'est néanmoins réduit à 2,79 millions d'euros, contre 4,23 millions d'euros en 2023, notamment sous l'effet d'une diminution des dépenses de R&D.



Dans une note de réaction, les analystes d'AllInvest Securities mettent cependant une accélération des dépenses sur le second semestre de l'exercice, qui s'est traduit par une perte nette légèrement plus élevée qu'attendu.



La perte nette s'établit ainsi à 2,08 millions d'euros à comparer avec 3,75 millions d'euros un an plus tôt.



Quant à la trésorerie, celle-ci s'établissait à 1,9 million d'euros fin 2024, contre 2,3 millions au 31 décembre 2023, assurant une visibilité financière jusqu'au début du 4ème trimestre 2025.



Au vu de cet horizon de trésorerie, NFL explique continuer d'optimiser ses

ressources et d'explorer activement des solutions de financements complémentaires.



L'entreprise prévoit en effet de préparer le lancement dans les meilleurs délais d'une étude de phase 3 sur son traitement expérimental pour le sevrage tabagique NFL-101, qui se déroulerait en deux parties.



NFL indique être en cours de discussions avec de potentiels partenaires et sources de financements non-dilutifs en vue de financer la première partie de cet essai d'un montant maximum de cinq millions d'euros.



Une fois de premiers résultats obtenus, la société entamerait la

seconde partie de cette étude phase 3 'rapidement' après la communication de ces premiers résultats.



Suite à ces annonces, l'action NFL Biosciences grignotait 1,1% lundi à la Bourse de Paris, tout en accusant encore un repli de l'ordre de 27% depuis le début de l'année.





Valeurs associées NFL BIOSCIENCES 1,4340 EUR Euronext Paris +1,13%