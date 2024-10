NFL: Tom Brady devient actionnaire minoritaire des Las Vegas Raiders (officiel)

Tom Brady, Tom Brady, à Arlington, au Texas, le 13 octobre 2024. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / RON JENKINS )

Tom Brady, la légende du football américain, est officiellement devenu mardi actionnaire minoritaire des Las Vegas Raiders, l'une des franchises de la NFL, après un long feuilleton.

La prise de participation de Brady, 47 ans, à hauteur de 5%, a été approuvée par les autres actionnaires réunis à Atlanta (Géorgie).

Le principe d'une entrée de l'ancien quarterback des New England Patriots au capital des Raiders était en discussions depuis un an et demi, les échanges portant sur le pourcentage exact de ses parts mais aussi sur un éventuel conflit d'intérêt lié à son poste de commentateur sur la chaîne Fox Sports.

La puissante NFL a d'ores et déjà émis des restrictions quant aux interventions médiatiques de Tom Brady, comme d'éviter de critiquer les équipes adverses et les arbitres.

Vainqueur de sept Superbowls en 23 années de carrière, avec les Patriots puis avec les Tampa Bay Buccaneers, Brady est une immense star aux Etats-Unis.

La franchise des Raiders, historiquement basée en Californie (à Oakland et Los Angeles), a déménagé en 2020 à Las Vegas, la capitale mondiale du jeu.