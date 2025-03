NFL: résultats positifs dans l'addiction au tabac information fournie par Cercle Finance • 25/03/2025 à 12:25









(CercleFinance.com) - NFL Biosciences prend le chemin de la hausse mardi à la Bourse de Paris suite à la présentation des résultats de l'analyse immunologique de son étude de phase 2, qui confirment l'efficacité de son traitement expérimental contre l'addiction au tabac.



La société biopharmaceutique, spécialisée dans le développement de médicaments botaniques pour le traitement des addictions, indique que ces données montrent que son NFL-101 a induit une augmentation dose-dépendante des niveaux d'immunoglobuline antitabac (IgG anti-tabac), un biomarqueur spécifique de la réponse biologique induite par le traitement.



D'après NFL, il existe une association entre l'augmentation des IgG anti-tabac suite à l'administration de NFL101 et l'abstinence continue.



De son point de vue, cette association renforce les preuves que l'efficacité supérieure observée en termes d'abstinence est en effet attribuable à NFL-101.



'Ces résultats étoffent l'argumentaire de NFL Biosciences pour signer un accord de licence', réagissent les analystes d'Allinvest Securities.



L'entreprise dit actuellement poursuivre ses discussions avec les autorités réglementaires afin d'établir le meilleur plan de développement possible permettant à NFL-101 d'accéder au marché et poursuit son développement industriel afin de produire des lots utilisables en phase 3.



Suite à ces annonces, l'action NFL Biosciences prenait plus de 7% mardi à la Bourse de Paris, même si la valeur accusait encore un repli de près de 12% depuis le début de l'année.





Valeurs associées NFL BIOSCIENCES 1,7400 EUR Euronext Paris +7,41%