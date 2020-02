Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NFL-Kansas City remporte le Super Bowl face à San Francisco Reuters • 03/02/2020 à 04:45









MIAMI, 3 février (Reuters) - Les Chiefs de Kansas City ont remporté dimanche soir le Super Bowl, finale du championnat de football américain NFL, en battant les 49ers de San Francisco sur le score de 31-20. En remportant ce trophée Vince Lombardi, les Chiefs mettent fin à une disette d'un demi-siècle, lorsqu'ils avaient remporté la quatrième édition du Super Bowl. Patrick Mahomes, le quarterback des Chiefs, a été élu MVP de la rencontre. (Steve Keating, version française Arthur Connan)

