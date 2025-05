NFL: de nouveaux résultats dans l'addiction au tabac information fournie par Cercle Finance • 05/05/2025 à 11:26









(CercleFinance.com) - NFL Biosciences s'inscrit en hausse lundi à la Bourse de Paris suite à la présentation des résultats d'une nouvelle étude ayant notamment mis en évidence l'activité prolongée de son traitement expérimental contre l'addiction au tabac.



La société biopharmaceutique, qui développe des médicaments botaniques, explique que l'essai conduit sur des souris a montré que le NFL-101 agissait significativement sur le cortex, le thalamus, l'hippocampe et le striatum, quatre zones cérébrales jouant un rôle clé dans les difficultés à arrêter de fumer.



'Cette étude démontre non seulement que NFL-101 agit précisément sur les zones addictogènes mises en oeuvre dans le tabagisme, mais que l'effet est obtenu très rapidement après l'administration du produit et se maintient dans le temps', souligne-t-elle.



L'étude réalisée en collaboration avec le CEA a évalué les effets du traitement sur des souris en sevrage tabagique, à deux jours et 16 jours suite à leur administration.



L'action NFL Biosciences grimpait de plus de 3% lundi matin à la Bourse de Paris dans le sillage de ces annonces.





Valeurs associées NFL BIOSCIENCES 1,7480 EUR Euronext Paris +2,34%