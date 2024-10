NFL BIOSCIENCES : VALIDATION DE L’EFFICACITÉ PAR DES ANALYSES ACTUALISÉES DE CESTO II EN SEVRAGE TABAGIQUE. RÉDUCTION SIGNIFICATIVE DU CRAVING. FORT POTENTIEL COMMERCIAL CONFIRMÉ.

NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, annonce aujourd’hui des résultats définitifs, actualisés, de son étude clinique de phase 2, CESTO II, de NFL-101 son candidat médicament pour le sevrage tabagique.

Bruno Lafont, Directeur Général Délégué et co-fondateur de NFL Biosciences commente : « L’obtention des résultats des dosages de cotinine urinaire a permis de confirmer les abstinences continues de façon parfaitement rigoureuse. La significativité statistique est atteinte pour l’abstinence continue confirmée pendant les 4 semaines qui correspondent au critère principal de l’étude. Ce résultat démontre l’efficacité de NFL-101 administré seul et indique que même sur un faible effectif, NFL-101 atteint le critère d'efficacité requis pour l'enregistrement par la FDA.

Des réductions significatives du craving, c’est-à-dire l’envie irrépressible de fumer, et plus particulièrement de la compulsion à fumer seraient à l’origine de cette efficacité. Le craving est la principale cause de rechute lors des tentatives d’arrêt et est peu atténué par les médicaments actuels de sevrage tabagique.