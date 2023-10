NFL BIOSCIENCES, UNE SOCIÉTÉ FRANÇAISE ENGAGÉE DANS LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME, PRÉSENTE SES PROGRÈS CLINIQUES POUR AIDER LES FUMEURS À ARRÊTER

Engagée depuis plus de 10 ans dans la recherche pour le traitement des addictions, NFL BIOSCIENCES, société biopharmaceutique française, développe notamment NFL-101, un candidat médicament d’aide au sevrage tabagique actuellement en Phase 2b d’étude clinique en France. NFL Biosciences est partenaire du Mois sans tabac et est la seule société au monde à disposer d’un candidat médicament innovant à un stade de développement clinique avancé dans le domaine du traitement du tabagisme.

Il y a près de 12 millions de fumeurs en France, soit 1/3 de la population de 12 à 75 ans. Si 60% des fumeurs déclarent vouloir arrêter, peu de traitements, c’est-à-dire principalement les substituts nicotiniques et la varénicline (Champix®), leurs sont proposés. Alors que le tabac reste la première cause de mortalité évitable en France avec 75 000 décès attribuables, soit 13 % des décès, NFL Biosciences a démontré l’efficacité de NFL-101 contre placebo dans la diminution de la satisfaction à fumer. Cette avancée est prometteuse, notamment au regard de l’étude CESTO II toujours en cours sur l’efficacité de NFL-101 pour aider les fumeurs à arrêter.