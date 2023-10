NFL Biosciences: trésorerie de 3,4 millions d'euros, visibilité jusqu'à fin 2024

(AOF) - NFL Biosciences annonce qu’au 30 juin 2023, le montant de ses capitaux propres s’élevait à 1,9 million d'euros et la trésorerie disponible à 3,4 millions d'euros. La biotech spécialiste des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions précise que son horizon de trésorerie « peut être étendu à la fin de l'année 2024 ». La perte nette semestrielle atteint 2,11 millions d’euros contre 1,07 million il y a un an. Toujours en phase d’essais cliniques, NFL Biosciences « n’a pas réalisé de chiffre d’affaires au cours des deux exercices écoulés ».

" Nous sommes très satisfaits des progrès réalisés au cours de ces derniers mois ", déclare Ignacio Faus, Président Directeur-général de NFL Biosciences. Nous avons exécuté l'essai clinique de phase 2a Precesto en respectant le budget et les délais " avec des résultats " très prometteurs ". " Nous avons montré que le NFL-101 a un effet supérieur au placebo dans la réduction de la satisfaction liée au tabagisme ".

Les biotechs mises à rude épreuve

Ces sociétés pâtissent d'un cycle économique beaucoup moins favorable, qui se traduit notamment par une baisse du financement par le capital-risque des start-up. Ces entreprises sont donc obligées de mener des plans de licenciement. A cela s'ajoute un cadre réglementaire bien plus contraint. D'abord, aux Etats-Unis, les mesures liées à l'Inflation Reduction Act (IRA) pourraient avoir un fort impact sur les marges des intervenants. En effet, à partir de 2026, le programme fédéral Medicare va pouvoir renégocier le prix des médicaments commercialisés depuis neuf ans (chimiques) ou 13 ans (biologiques), avec des rabais qui pourraient aller de 35 à 60 % pour les biotechs. De même, en Europe, avec la nouvelle réglementation du médicament présentée à Bruxelles en avril, la durée de protection d'un brevet va être réduite si le traitement innovant n'est pas commercialisé dans tous les pays-membres sous deux ans.