NFL Biosciences: succès de l'essai clinique du candidat médicament de sevrage tabagique NFL-101

(AOF) - NFL Biosciences (-8,24% à 2,56 euros) annonce le succès de son étude clinique de phase 2, Cesto II, de NFL-101 son candidat médicament pour le sevrage tabagique. Cette biotech développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, précise que le potentiel de son produit est aujourd’hui confirmé avec "un effet se comparant favorablement aux traitements actuels", et "une confirmation de l’excellent profil de sécurité" selon le Dr. Yannick Plétan, pneumologue, immunologiste, pharmacologue et administrateur de la société.

"NFL-101 confirme son potentiel disruptif en égalant l'efficacité du meilleur traitement actuel avec deux administrations seulement contre deux prises quotidiennes pendant douze semaines, le tout sans effets secondaires pouvant limiter son administration", déclare Bruno Lafont, directeur général délégué et co-fondateur. "Les taux d'efficacité obtenus nous permettent d'envisager avec confiance la réussite en Phase 3".

"NFL-101 aurait ainsi accès à un marché potentiel considérable, nettement supérieur à celui de Champix, qui avait dépassé le milliard de dollars en ventes annuelles" précise-t-il, car ce médicament de Pfizer retiré du marché en 2021 pour cause d'effets secondaires "ne pouvait être pris avec les substituts nicotiniques, ciblant les mêmes récepteurs nicotiniques dans le cerveau".

