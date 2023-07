NFL BIOSCIENCES : RENFORCEMENT D’UN ACTIONNAIRE FONDATEUR PAR EXERCICE DE BSPCE

NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique qui développe des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, a été informée de l’exercice de 50 000 bons de souscription de part de créateur d’entreprise (« BSPCE ») détenus par Monsieur Bruno Lafont, Directeur Général Délégué et co-fondateur de NFL Biosciences, lui donnant le droit de souscrire à 500 000 actions nouvelles qui lui permettent de se renforcer au capital de la société qu’il a cofondée en 2006. Bruno Lafont détient désormais 8,86% du capital de NFL Biosciences, contre 4,18% avant opération.

Les 50 000 BSPCE 2018 détenus par Monsieur Lafont ont été exercés en intégralité ce 5 juillet 2023, avant leur date d’échéance du 2 juillet 2025. Ils lui ont permis de souscrire à 500 000 actions nouvelles au prix de 0,10 euro, générant un apport de 50 K€ pour NFL Biosciences.

Depuis 2006, Bruno Lafont, est en charge de la structuration et du développement de NFL Biosciences qu’il avait co-fondé. Au sein de l’équipe dirigeante de NFL Biosciences, il gère en particulier la mise en œuvre des études cliniques et les activités scientifiques de la société.

Dans le cadre de sa gestion patrimoniale, préalablement à l’exercice de ses BSPCE, Monsieur Lafont a cédé 100 000 actions NFL Biosciences sur le marché d’Euronext Growth Paris au prix moyen de 2,6 euros. Ces opérations ont été déclarées ce jour à l’AMF, conformément à la réglementation boursière.