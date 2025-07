NFL Biosciences renforce son organisation

(AOF) - NFL Biosciences a annoncé le renforcement de son organisation et l’élargissement du rôle du Dr. Yannick Plétan au sein de la société par sa nomination en tant que Directeur Médical. Consultant médical et membre du conseil d’administration depuis 2018, le Dr. Yannick Plétan va conserver ces rôles, et son nouveau poste s’inscrit dans l’accélération du développement clinique et règlementaire du NFL-101, le traitement de la société pour le sevrage tabagique, alors que l’étude de phase 3 va bientôt être lancée.

