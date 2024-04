NFL Biosciences renforce son équipe opérationnelle avec l’arrivée d’une Responsable du développement et de la fabrication

Pour anticiper la fabrication des lots cliniques de Phase 3 de NFL-101, candidat médicament pour le sevrage tabagique et avancer le développement de NFL-301, candidat médicament pour le traitement de la consommation abusive d’alcool

NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, annonce aujourd’hui l’arrivée au sein de son équipe opérationnelle d’une Responsable du développement et de la fabrication, conformément à la volonté d’anticiper les besoins de l’étude clinique de Phase 3 de NFL-101, et aux objectifs d’avancement de NFL-301.

Lara Babich a plus de 10 ans d’expérience dans le développement de candidats médicaments en phases cliniques et précommerciales. Elle a obtenu un master en biotechnologie industrielle de l’Université de Padova en Italie puis un doctorat en chimie bio-organique à l’Université d’Amsterdam. Elle a commencé sa carrière aux Pays-Bas, chez Janssen Infectious Diseases and Vaccines (devenu Johnson & Johnson Innovative Medicine), en tant que scientifique en charge du développement de produits pharmaceutiques avant de rejoindre Noxopharm (Sydney, Australie) en 2018 en tant que Directrice Fabrication (CMC, Chemistry, Manufacturing, and Controls).