NFL BIOSCIENCES : publication scientifique de l'étude sur le mécanisme d'action de NFL-101 menée par le CEA dans ACS Chemical Neuroscience

NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances, annonce la publication dans une revue scientifique internationale à comité de lecture, ce jour, d’un article scientifique sur le mécanisme d’action nouveau et disruptif de son candidat médicament pour le sevrage tabagique, NFL-101, mis en évidence lors de l’étude menée par l’équipe Neuroimagerie Pharmacologique du CEA. Pour la première fois dans la recherche sur le tabac, l'imagerie TEP au [18F]FDG a été utilisée sur un modèle de souris exposées à la fumée de tabac afin de mesurer les changements cérébraux pendant le sevrage.

En avril 2024, deux mois seulement après l’obtention des résultats, le CEA avait soumis un article sur les résultats de l’étude du mécanisme d’action de NFL-101 à ACS Chemical Neuroscience. C’est une revue scientifique internationale mensuelle à comité de lecture qui dépend de l’American Chemical Society et qui publie des articles concernant la chimie des neurosciences. La revue est classée parmi les 7% des journaux scientifiques les plus cités (impact facteur 5).

L’étude du mécanisme d’action par imagerie moléculaire menée par le Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA) a démontré un mécanisme nouveau et disruptif induit par NFL-101, avec :