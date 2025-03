NFL Biosciences présente les résultats de l'analyse immunologique de son étude de phase 2 CESTO II confirmant l'efficacité de NFL-101, son traitement first in class contre l’addiction au tabac

- NFL-101 induit une augmentation dose-dépendante des niveaux d’immunoglobuline anti-tabac (IgG anti-tabac), un biomarqueur spécifique de la réponse biologique induite par le traitement

- Il y a une association entre l'augmentation des IgG anti-tabac suite à l’administration de NFL-101 et l'abstinence continue

- Cette association renforce les preuves que l’efficacité supérieure observée en termes d’abstinence est en effet attribuable à NFL-101



Montpellier, France, le 24 mars 2025 à 17h45 CET – NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALFNL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques innovants pour le traitement des addictions, présente aujourd’hui les résultats de l'analyse immunologique de son étude de phase 2 CESTO II qui confirment l'efficacité du NFL-101, son traitement first in class contre l’addiction au tabac.



Dans l'étude de phase 2, CESTO II, un objectif secondaire était d'explorer une association possible entre l'induction d'IgG anti-tabac et l'abstinence tabagique continue, afin de fournir des preuves biologiques supplémentaires pour soutenir les observations comportementales basées sur les mesures d'abstinence. L'abstinence continue ayant déjà été confirmée à l'aide du biomarqueur de la cotinine urinaire, l'augmentation des IgG sert de marqueur immunologique distinct, reflétant la réponse biologique spécifique déclenchée par le traitement.