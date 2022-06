NFL BIOSCIENCES : PARTICIPATION À LA H.C.WAINWRIGHT 1ST ANNUAL MENTAL HEALTH CONFERENCE

NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, annonce qu’Ignacio Faus, Directeur général de NFL Biosciences a été invité à présenter à la conférence « H.C.WAINWRIGHT 1ST ANNUAL MENTAL HEALTH CONFERENCE » le 27 et 28 juin 2022.



A cette occasion NFL Biosciences aura l’opportunité de présenter ses activités et sa stratégie de développement à des investisseurs professionnels américains. Ignacio Faus détaillera notamment la mise en œuvre de l’étude de clinique de Phase II/III du candidat médicament NFL-101 pour le sevrage tabagique démarré en janvier 2022 en France. Il reviendra également sur l’accord de co-développement du candidat médicament NFL-301 pour réduire la consommation d’alcool et l’extension de la propriété intellectuelle avec l’enregistrement du deuxième brevet de NFL-101 aux États-Unis, en Chine et en Corée du Sud.