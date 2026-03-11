NFL Biosciences obtient un prêt de 500 000 euros de Bpifrance
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 18:14
La société biopharmaceutique détaille que ce financement, non dilutif, non anticipé, a vocation à soutenir la préparation de la soumission de la demande d'essai clinique de phase 2 pour NFL-102, prévue mi-2026.
NFL-102 est un candidat-médicament ayant démontré, dans une étude préclinique sur modèle murin (un modèle expérimental utilisant la souris) conduite par le Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives, une action unique sur les mécanismes profonds impliqués dans le maintien de l'addiction à la nicotine.
Valeurs associées
|1,100 EUR
|Euronext Paris
|+2,61%
