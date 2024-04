NFL Biosciences lève quelque 3 millions d'euros par augmentations de capital

(AOF) - NFL Biosciences annonce qu’une levée de quelque 3 millions d’euros sera réalisée sous forme d’augmentations de capital. La biotech développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions précise que le prix sera de 2,05 euros par action nouvelle, faisant apparaitre une décote de 20,23% par rapport au cours de clôture du 11 avril 2024. Il s’agit d’anticiper la mise en œuvre de l’étude clinique de Phase 3 de NFL-101, son candidat médicament dans l’indication du sevrage tabagique, et d’avancer le développement de NFL-30.

Il s'agit de disposer d'une organisation industrielle capable de passer de la production de quelques milliers de doses de NFL 101, à des millions. Il s'agira également d'avancer le développement de NFL-301, son candidat médicament dans l'indication de la réduction de la consommation d'alcool.

La société annonce une offre réservée aux investisseurs professionnels et (une offre au public destinée aux investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid. La clôture de l'offre PrimaryBid interviendra ce 11 avril à 22h00 et celle de l'offre réservée aux investisseurs professionnels le 12 avril 2024 avant l'ouverture des marchés (sous réserve d'une clôture anticipée).

