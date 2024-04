NFL Biosciences lance une levée de fonds d’environ 3 millions d’euros par voie d’augmentations de capital

L’opération sera réalisée sous forme d’augmentations de capital dans le cadre (i) d’une offre globale comprenant une offre réservée aux investisseurs professionnels et (ii) d’une offre au public destinée aux investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid (l’ « Opération »).

Clôture de l’Offre PrimaryBid le 11 avril à 22h00 et de l’Offre réservée aux investisseurs professionnels le 12 avril 2024 avant l’ouverture des marchés (sous réserve d’une clôture anticipée).

Prix de 2,05 euros par action nouvelle faisant apparaitre une décote de 20% par rapport au cours de clôture de l’action NFL Biosciences du 11 avril 2024.

NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, annonce aujourd’hui le lancement d’une levée de fonds d’environ 3 millions d’euros via l’émission d’actions nouvelles s’adressant aux investisseurs professionnels tels que définis ci-dessous et aux investisseurs particuliers (via la plateforme PrimaryBid) (l’« Opération »).