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NFL Biosciences : l’intérêt de la communauté scientifique internationale pour NFL-102 dans le sevrage tabagique confirmé par la sélection de ses travaux dans deux congrès de référence
information fournie par Boursorama CP 04/05/2026 à 17:45

Montpellier, France, le 4 mai 2026 à 17h45 CEST – NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALFNL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques innovants pour le traitement des addictions, annonce que ses travaux sur NFL-102, candidat médicament en sevrage tabagique, ont été sélectionnés pour deux présentations de poster lors d’événements scientifiques internationaux majeurs en juin 2026.

1) College on Problems of Drug Dependence (CPDD) du 13 au 17 juin 2026
2) NIDA International Forum du 3 au 4 juin 2026

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