NFL BIOSCIENCES : INITIATION DE COUVERTURE ANALYSTE PAR PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS

NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances, annonce aujourd’hui l’initiation d’une couverture analyste de son titre par Portzamparc - Groupe BNP Paribas.



Portzamparc – Groupe BNP Paribas a entamé le suivi du titre en recommandant la valeur à l'Achat avec un objectif de cours de 4,20 euros. L’étude est intitulée : « Des médicaments botaniques contre l’addiction ».

Cette initiation de couverture intervient alors que NFL Biosciences :

• a obtenu des résultats prometteurs pour son étude de Phase 2a sur son candidat médicament NFL-101 pour le sevrage tabagique, sur des fumeurs ne souhaitant pas arrêter de fumer (PRECESTO) ;

• a mis en évidence, dans le cadre d’une étude complémentaire sur le mécanisme d’action de NFL-101 menée avec le CEA (le Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternative), la capacité de NFL-101 à réduire l’envie irrépressible de fumer (‘craving’) par la restauration de l’activité cérébrale normale de la région du cerveau associée à cette envie, et une action ciblée et spécifique ;

• poursuit son étude de Phase 2b sur 318 fumeurs souhaitant arrêter de fumer, dans 9 centres d’investigation clinique en France, pour des résultats finaux après 12 mois de traitement attendus fin juillet 2024 ;