NFL Biosciences: GB Holding monte au capital

(CercleFinance.com) - L'action NFL Biosciences s'inscrit en hausse vendredi matin suite à l'annonce de la montée au capital de GB Holding de l'homme d'affaires de Gérard Leduc, un entrepreneur bien connu du secteur pharmaceutique.



Le titre de la société biopharmaceutique, qui développe des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, prend actuellement près de 3% alors que le marché parisien progresse d'environ 0,7%.



GB Holding a exercé 100.000 bons de souscription d'action (BSA), portant sa participation à environ 11,2% du capital de NFL Biosciences, un niveau que l'homme d'affaires s'est engagé à conserver pendant une durée d'au moins neuf mois.



NFL rappelle que Gérard Leduc a notamment fondé, dirigé et vendu Ethypharm, un laboratoire pharmaceutique européen spécialisé dans les pathologies du système nerveux central (SNC) et les injectables hospitaliers qui comptait plus de 800 salariés.



'Les produits pour traiter les addictions ont toujours été d'un grand intérêt pour moi', a-t-il expliqué. 'Le NFL-101, pour le sevrage tabagique, est un produit potentiellement révolutionnaire avec un tout nouveau mécanisme d'action', a ajouté l'entrepreneur.



Cette montée au capital intervient alors que les premiers résultats des deux études cliniques sur le NFL-101 dans le sevrage tabagique sont attendus aux 3ème et 4ème trimestres 2023.





