NFL Biosciences dispose d’un horizon de trésorerie jusqu’au début du quatrième trimestre 2025

AOF - EN SAVOIR PLUS

" Nous sommes en cours de discussions avec de potentiels partenaires et sources de financements non-dilutifs pour nos actionnaires afin de financer la première partie de cette phase 3 d'un montant maximum de 5 millions d'euros et principalement destinée à annoncer rapidement des premiers résultats d'efficacité ", a précisé le dirigeant.

" Nous avons obtenu des résultats cliniques et précliniques particulièrement solides, confirmé l'efficacité de notre traitement contre le tabagisme, sécurisé sa tolérance à des niveaux jamais atteints, et progressé dans notre stratégie industrielle ", a déclaré le PDG, Bruno Lafont. Il ajoute que la société met en place une stratégie de développement clinique structurée, qui vise à préparer le lancement dans les meilleurs délais d'une étude de phase 3 qui se déroulerait en deux parties.

NFL Biosciences poursuit ses discussions avec des laboratoires et partenaires pharmaceutiques pour de potentiels accords de licence dans le cadre de l'étude de phase 3 de NFL-101.

(AOF) - A l’occasion de la publication de ses résultats 2024, NFL Biosciences a indiqué disposer d’un horizon de trésorerie jusqu’au début du quatrième trimestre 2025. Au 31 décembre 2024, sa trésorerie s’élevait à 1,9 million d’euros au 31 décembre 2024, contre 2,3 millions d’euros au 31 décembre 2023. Consciente des enjeux liés à la poursuite de son développement, la société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques innovants pour le traitement des addictions, continue d’optimiser ses ressources et d'explorer activement des solutions de financements complémentaires.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.