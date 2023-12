NFL BIOSCIENCES : DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE PRE-IND AUPRÈS DE LA FDA AUX ÉTATS-UNIS POUR NFL- 301 DÉDIÉ À LA RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION D’ALCOOL

NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, annonce avoir déposé ce jour une demande de pre-IND auprès de la FDA aux États-Unis pour son candidat médicament NFL-301, dédié à la réduction de la consommation excessive d’alcool. Cette démarche vise à formaliser le programme de développement de NFL-301 et constitue une étape préalable essentielle pour établir le plan de développement clinique optimum.



En accord avec la stratégie initiale présentée lors de l’introduction en bourse, NFL Biosciences progresse dans le développement de deux candidats médicaments. D'une part, NFL-101, un extrait de tabac administré en sous-cutané, vise le sevrage tabagique et est en phase 2b d'étude clinique sur 318 sujets, avec des résultats principaux attendus pour juillet 2024. D'autre part, NFL-301, un extrait purifié de kudzu administré par voie orale pour réduire la consommation excessive d'alcool, franchit une nouvelle étape significative avec le dépôt d'une demande de pre-IND à la FDA après la demande de brevet déposée en juillet 2023.

Cette demande de pre-IND est une étape essentielle, permettant de présenter à la FDA le plan de développement de NFL-301, couvrant les méthodes de fabrication et de contrôle qualité, les données précliniques et les essais cliniques.