NFL BIOSCIENCES : DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE BREVET AUX ÉTATS-UNIS DÉDIÉE À LA RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION D’ALCOOL AVEC NFL-301 & PRÉPARATION D’UNE DEMANDE DE PRE-IND AUPRÈS DE LA FDA

NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, annonce avoir déposé ce jour une demande de brevet aux États-Unis pour son candidat médicament NFL-301, dédié à la réduction de la consommation d’alcool. Cette étape est préalable à une demande pre-IND auprès de la FDA aux États-Unis , et s’accompagne d’une volonté d’extension de cette nouvelle demande de brevet au niveau mondial.

Dépôt d’une demande de brevet aux États-Unis pour la formulation du NFL-301 et volonté d’extension au niveau mondial

NFL Biosciences poursuit sa stratégie de gestion et de protection des connaissances avec le dépôt d’un premier brevet pour le NFL-301. Il vise à protéger des formulations à libération prolongée d’extraits de kudzu, une plante issue de la médecine traditionnelle chinoise, ainsi que leurs utilisations dans le traitement de la réduction de la consommation d’alcool.

Dans le cadre de l’accord de co-développement mis en place début 2022, NFL Biosciences et son partenaire industriel Athena Pharmaceutiques, ont développé une forme à libération prolongée d’extrait de kudzu se présentant sous la forme de microgranules, le NFL-301.