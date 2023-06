NFL BIOSCIENCES : COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 27 JUIN 2023

Nomination d’une nouvelle administratrice répondant aux critères d’indépendance du code Middlenext

NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique qui développe des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, a tenu son assemblée générale mixte ce 27 juin 2023 à Montpellier sous la présidence d’Ignacio Faus, Président-directeur général de NFL Biosciences.

À la date de l’Assemblée, le nombre total d’actions disposant du droit de vote s’élevait à 6 578 445 pour un nombre total de droits de vote de 9 437 797. Les 21 actionnaires présents ou représentés détenaient ensemble 2 715 219 actions (soit 41,28% des actions disposant du droit de vote, et 41,10% du capital) et 5 138 021 droits de vote (54,44% des droits de vote).

Les résolutions ordinaires et extraordinaires recommandées par le Conseil d’administration ont toutes été adoptées. Le détail des votes et de la participation est sur le site internet de la Société, page « Assemblée Générale » : https://www.nflbiosciences.com

La 5ème résolution portait notamment sur la nomination de Dominique Côté en qualité d’administratrice de la société NFL Biosciences. Elle a fait savoir qu’elle acceptait les fonctions d’administratrice et qu’elle satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur.