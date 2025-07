NFL Biosciences: collaboration scientifique avec un hôpital de Boston information fournie par Cercle Finance • 28/07/2025 à 12:45









(Zonebourse.com) - NFL Biosciences annonce une collaboration scientifique avec l'hôpital McLean (Mass General Brigham, Boston) pour étudier le mécanisme d'action de son candidat médicament NFL-101, destiné au sevrage tabagique.



Ce partenariat s'inscrit dans la continuité des travaux menés avec le CEA et l'Hôpital Européen Georges Pompidou, ayant montré une restauration ciblée et durable de l'activité cérébrale en situation de sevrage.



Trois laboratoires du McLean Center étudieront les liens entre cette activité et les biomarqueurs de l'addiction.



NFL Biosciences détiendra l'ensemble des droits issus des recherches.

Cette étape soutient l'internationalisation du programme et la préparation de la phase 3.





