NFL Biosciences annonce une collaboration scientifique avec l’hôpital McLean aux États-Unis afin d’approfondir la compréhension du mécanisme d’action de NFL-101

NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques innovants pour le traitement des addictions, annonce le démarrage d’une collaboration scientifique avec l'hôpital McLean, membre du système de santé Mass General Brigham à Boston, aux États-Unis. Cette nouvelle étape vise à approfondir la compréhension du mécanisme d’action de NFL-101, candidat médicament botanique pour le sevrage tabagique.



Pr. Scott Lukas, Directeur du McLean Imaging Center et du Behavioral Psychopharmacology Research Laboratory à l'hôpital McLean (États-Unis) : « Avec les médicaments botaniques, l’efficacité repose souvent sur le totum de l’extrait, ce qui complique l’identification d’un mécanisme d’action précis. Trop souvent, nous développons des molécules avec un mode d’action bien défini, mais sur la base d’une compréhension encore incomplète des circuits de l’addiction. Cela conduit fréquemment à des déceptions lors du passage en clinique. Ici, c’est l’inverse : nous avons déjà démontré les effets cliniques, et le mécanisme reste à explorer plus en profondeur. La prochaine étape consiste à mieux comprendre le mécanisme d'action qui pourrait renforcer le fondement scientifique du traitement et ouvrir la voie à de nouvelles perspectives thérapeutiques, notamment des approches personnalisées potentielles. »