NFL Biosciences annonce les résultats d’une nouvelle étude menée avec le CEA permettant de mieux décrire l’effet de NFL-101, son traitement first in class contre l’addiction au tabac, mettant notamment en évidence son activité prolongée

• L’étude plus complète conduite avec le CEA a permis de mieux caractériser l’effet de NFL-101

• Le modèle d’étude confirme notamment l’activité prolongée de NFL-101

• Le caractère unique et original de l’effet de NFL-101 est clairement mis en évidence



Montpellier, France, le 5 mai 2025 à 8h30 CEST – NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALFNL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques innovants pour le traitement des addictions, annonce aujourd’hui les résultats d’une nouvelle étude menée avec le CEA et permettant de mieux décrire l’effet de NFL-101, son médicament contre la dépendance au tabac.



« Ces résultats permettent une identification plus précise des zones cérébrales ciblées par NFL-101. Ils révèlent un effet global et durable sur les mécanismes neurobiologiques du sevrage tabagique, se distinguant ainsi des traitements classiques qui ciblent uniquement les récepteurs nicotiniques et nécessitent des administrations répétées pour maintenir leur efficacité. Ils constituent des éléments additionnels particulièrement convaincants dans le cadre des discussions en cours avec des laboratoires pharmaceutiques en vue d’un partenariat stratégique.» commente Bruno Lafont, Directeur Général de NFL Biosciences.