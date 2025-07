NFL Biosciences annonce l’élargissement du rôle du Dr. Yannick Plétan par sa nomination en qualité de Directeur Médical dans le cadre de l’accélération de son programme de développement clinique de NFL-101 dans le sevrage tabagique

Montpellier, France, le 03 juillet 2025 à 8h30 CEST – NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALFNL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques innovants pour le traitement des addictions, annonce aujourd'hui le renforcement de son organisation et l’élargissement du rôle du Dr. Yannick Plétan au sein de la société par sa nomination en qualité de Directeur Médical.



L’extension du rôle du Dr. Plétan s’inscrit dans l’accélération du développement clinique et règlementaire du NFL-101, le traitement first in class de NFL Biosciences indiqué dans le sevrage tabagique, alors que la société se prépare à lancer son étude de Phase 3 qui permettra de valider le potentiel de NFL-101 dans le sevrage tabagique.



Consultant médical pour NFL Biosciences depuis 2018 et membre du Conseil d’administration de

NFL Biosciences, le Dr. Yannick Plétan continuera d’opérer au titre de consultant pour la société, y compris en sa qualité de Directeur Médical. Cette nouvelle position formalise et renforce son implication en fonction des besoins de la société, sans entraîner d’augmentation significative des coûts opérationnels de NFL Biosciences.