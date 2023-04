NFL Biosciences : Activités & Résultats annuels 2022

Étude clinique de Phase II/III du candidat médicament NFL-101 pour le sevrage tabagique : 100% des volontaires recrutés et premiers résultats prévus au 4ème trimestre 2023

Avancement de l’étude clinique PRECESTO pour démontrer la potentielle complémentarité de NFL-101 avec les autres traitements de sevrage tabagique : derniers recrutements sur le 2e trimestre et premiers résultats attendus au 3ème trimestre 2023

Poursuite de l’accord de co-développement de NFL-301, candidat médicament pour réduire la consommation d’alcool

Extension de la propriété intellectuelle avec l’enregistrement d’un brevet en Chine et en Corée du Sud et le dépôt d’une nouvelle demande de brevet aux États-Unis

Mise en place début 2023 de sources de financements diversifiées : besoins de trésorerie couverts jusqu’au 3ème trimestre 2024



NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique qui développe des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, présente ses résultats annuels 2022 arrêtés par le Conseil d’administration du 24 avril 2023. A cette occasion, NFL Biosciences revient sur ses nombreuses avancées pour ses candidats médicaments, et le succès de sa stratégie de financements avec des besoins de trésorerie couverts jusqu’au 3ème trimestre 2024.