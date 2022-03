NFL Biosciences : Activités & Résultats annuels 2021





Mise en œuvre de l’étude de clinique de Phase II/III du candidat médicament NFL-101 pour le sevrage tabagique : premiers patients recrutés et augmentation de la capacité de recrutement



Renforcement de l’organisation et mise en place d’un partenariat de fabrication des principes actifs



Extension de la propriété intellectuelle avec l’enregistrement d’un brevet de NFL Biosciences aux États-Unis



Accord de co-développement du candidat médicament NFL 301 pour réduire la consommation d’alcool



NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique qui développe des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, présente ses résultats annuels 2021 arrêtés par le Conseil d’administration du 24 mars 2022 et revient sur ses avancées suite à son admission sur Euronext Growth Paris début juillet 2021.