NFL BIOSCIENCES : Accord de délivrance de son brevet sur NFL-101 en Europe et validation du plan de développement clinique de NFL-101 par l’EMA

NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, annonce avoir reçu l’accord de l’Office européen des brevets, pour la délivrance de son brevet (17 716 853.1) portant sur NFL-101, candidat médicament botanique composé de protéines naturelles extraites de feuilles de tabac, dépourvu de nicotine, et prioritairement destiné au sevrage tabagique. Ce brevet protègera l’innovation sur laquelle repose NFL-101 jusqu’en 2036 dans 17 pays d’Europe. En parallèle l’EMA (European Medicines Agency), dans le cadre de la demande d’avis scientifique initiée par NFL Biosciences, a validé le plan de développement clinique de NFL-101.

Accord de délivrance de son brevet sur NFL-101 en Europe

NFL Biosciences a adopté une stratégie de gestion et de protection des connaissances qui l’a amenée à déposer trois familles de brevets lui conférant l’exclusivité de son candidat médicament NFL-101. Ce brevet de produit issu de la deuxième famille de brevets, initialement déposé et approuvé en France, en Chine, en Corée du Sud et aux États-Unis, porte sur un « extrait aqueux de feuille de tabac et son utilisation pour le traitement de la dépendance ».