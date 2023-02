NFL BIOSCIENCES : 1ère inclusion de volontaire dans l’étude PRECESTO

Cette étude clinique de Phase IIa, intitulée PRECESTO, a été approuvée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), et a reçu l’avis favorable du Comité de Protection des Personnes (CPP) en novembre 2022. Son objectif principal est de valider la complémentarité de NFL-101 avec les autres traitements de sevrage tabagique et notamment les substituts nicotiniques (timbres transdermiques (patchs), tablettes, gommes à mâcher, inhalateurs et spray de nicotine) en vue du développement d’une méthode de traitement innovante associant NFL-101 et les autres méthodes de sevrage tabagique. PRECESTO est mise en œuvre au centre de recherche clinique d’Eurofins Optimed à Gières, dans la région de Grenoble.

Dans cette nouvelle méthode de traitement, qui a fait l’objet d’une demande de brevet en octobre 2022, l’administration de NFL-101 avant la tentative d’arrêt vise à rompre le lien existant entre les cigarettes et la satisfaction qu’elles procurent et à réduire l’envie de fumer. Les fumeurs peuvent ensuite se focaliser sur leur tentative d’arrêt et gérer leurs symptômes de manque de nicotine (irritabilité, nervosité, anxiété…) avec l’aide des autres traitements de sevrage tabagique et notamment des substituts nicotiniques.