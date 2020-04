NextStage veut rassurer sur sa capacité à franchir la crise

(NEWSManagers.com) - Si les conséquences de la crise restent à ce jour gérables pour les grandes capitalisations, la situation est naturellement plus sensible pour les entreprises de taille modeste. Mais NextStage, qui totalise 19 participations, se veut rassurant sur sa capacité à poursuivre sa mission d' accompagnement.

" NextStage est aujourd' hui solide. Nous n' avons pas de dette et disposons de 260 millions d' euros de fonds propres, note Jean-David Haas, directeur général et cofondateur de la société de gestion, qui rappelle que ses investissements n' intègrent pas ou peu de levier. Depuis quinze jours, l' ensemble de nos équipes sont mobilisées pour accompagner nos participations face à la crise sanitaire." Une " war room" a été mise en place pour permettre un échange en temps réel avec les dirigeants des entreprises sur les nouvelles mesures décidées par les pouvoirs publics.

Dépannages de trésorerie

Les équipes de l' investisseur ont aussi construit un scénario dégradé et tentent d' évaluer les effets sur la continuité de l' activité et sur la trésorerie. Car de l' aveu même de la direction de NextStage, la situation est sans commune mesure avec 2008. " Lors de la crise de 2008, la société la plus impactée avait enregistré une baisse de 60% de son activité, tandis que l' ensemble du portefeuille avait vu ses revenus baisser en moyenne de 30%. Aujourd' hui, plusieurs de nos sociétés perdent l' intégralité de leur chiffre d' affaires, mais les banques sont là pour nous aider à passer le cap" , remarque Jean-David Hass.

Neuf des participations de la société de gestion présidée par Grégoire Sentilhes sont actuellement à l' arrêt, à l' instar des salles d' escalade Arkose et de la chaîne de restaurants Bagatelle. Et trois autres sont en activité partielle. Un passage difficile que NextStage a décidé d' accompagner en mettant en place un compte courant d' associés, pour prêter aux entreprises ayant des besoins urgents de trésorerie. Le recours à cet outil avait été proposé par France Invest, dans une lettre envoyée il y a une dizaine de jours à tous les fonds d' investissement tricolores.

Si la crise aura un impact certain sur les performances de l' investisseur, il est encore trop tôt pour en mesurer l' ampleur. Rien de tel n' était donc perceptible dans les résultats annuels 2019 annoncés ce 26 mars. NextStage a terminé l' année sur un résultat net part du Groupe stable à 14,12 millions d' euros. En parallèle, la performance de l' actif net réévalué annualisé et la croissance annuelle du chiffre d' affaires moyen pondéré du portefeuille ont atteint 16,6% et 16% respectivement.