Nextstage : "Capacité d'investissement renforcée !"

Publication de l'ANR T1 2021



Nextstage publie des chiffres en baisse au titre de son ANR T1 2021. L'ANR s'établit à 217,0 M€ (dont 186,1 M€ de valorisation des 18 participations et 30,9 M€ de trésorerie nette) et à 103,5 € par action (vs 103,9€ au 31/12/2020). Alors que Nextstage ne détient plus directement ou indirectement de participation cotée depuis la cession de Fountaine Pajot (30/11/2020), les participations non cotées ne sont pas revalorisées au 31 mars et au 30 septembre. Dans ce contexte, l'ANR recule mécaniquement à la suite du paiement des frais de gestion.



Recommandation



Après la mise à jour de notre modèle de valorisation, nous maintenons notre objectif de cours à 99,00€ et notre recommandation à Accumuler.