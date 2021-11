Nextstage :"ANR T3 Stable / Cessions attendues en 2022"

Publication de l’ANR T3 2021



NextStage publie ce matin son ANR à fin septembre 2021 qui ressort à 109,2 € par action, en hausse de 5,1% depuis le début de l’année (103,9 € à fin 2020) et quasi-stable par rapport à fin juin (-0,6% à 109,9 €). L’ANR global progresse de 4,1% au 30/09/201 (-0,6% au T3) et atteint 228,7 M€ (avant neutralisation des actions de préférence) dont 202,8 M€ de valorisation des 18 participations (88,6% de l’ANR) et 25,9 M€ de trésorerie disponible (hors ligne de financement de 17 M€ tirée post-clôture). Sur le T3, la stabilité de l’ANR (vs S1) s’explique principalement par la non revalorisation des participations non cotées.



Recommandation

Après la mise à jour de notre modèle de valorisation, nous maintenons notre

objectif de cours à 99,00€ et notre recommandation à Accumuler.