NextStage AM renforce son partnership.

(AOF) - NextStage AM a annoncé une participation renforcée des associés au capital de la société aux côtés de ses deux fondateurs historiques. Parallèlement, l’ensemble des collaborateurs du spécialiste du Capital-Développement en deviennent actionnaires à l’issue d’une opération d’actionnariat réservée aux salariés. Pour ce faire, il a lancé une augmentation de capital au profit d’un FCPE dédié mis en place au sein du Plan d’Épargne Entreprise. La totalité des collaborateurs ont choisi de souscrire à l’offre et sont désormais actionnaires de NextStage AM.

" Il est important d'être fédérés autour de la vision que nous avons de notre métier, de la culture et de la plateforme commune que nous partageons au quotidien. Il nous tenait également à cœur de pouvoir remercier l'ensemble des équipes pour leur contribution en les associant encore davantage à notre création de valeur et à nos perspectives de développement ", déclarent Grégoire Sentilhes et Jean-David Haas, respectivement Président et Directeur général de NextStage AM.